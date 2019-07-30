Распухшая голова женщины стала в три раза больше после покраски волос

Британка Стеф О’Делл покрасила волосы в салоне красоты, после чего ослепла на пять дней, а ее голова распухла, увеличившись в размерах в три раза. Об этом сообщает The Sun.

Вместо того, чтобы выбрать краску для волос самостоятельно, 24-летняя девушка доверила это работнику салона. Она собиралась привести себя в порядок перед полетом в Амстердам на 18-летие своей сестры.

При этом девушка с подросткового возраста страдает от аллергии на химический парафенилендиамин (PPD) — распространенный компонент краски для волос. Также ей нельзя использовать для хну и подкрашивать брови.

За две недели до окрашивания, она посетила салон, где мастер проверила аллергическую реакцию девушки на краску, которую собиралась использовать. Никаких проблем выявлено не было. Также мастер заверила девушку, что краска органическая и не будет касаться кожи головы. Однако на следующий день после окрашивания, когда О’Донелл уже находилась в Амстердаме, у нее началась аллергия.

«Это было ужасно. Я мучилась от боли и выглядел как инопланетянин. Мне повезло, все могло кончиться еще хуже. Я никогда больше не буду красить волосы», — рассказала о случившемся О’Донелл.

Девушку доставили в больницу, где ей дали антигистаминное средство и глазные капли. По словам медика, он никогда не видел столь сильную аллергическую реакцию. Спустя пять дней к ней вернулось зрения.

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