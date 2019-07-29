Россиян напугали опасностями салонов красоты

При выборе салона красоты следует обращать внимание на гигиенические условия и на то, какая косметика в них используется. Об этом говорится в правилах безопасности в салоне красоты, которые опубликовал Роспотребнадзор.

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В ведомстве призвали обращать внимание на то, моет ли мастер руки с мылом до и после обслуживания клиента, а также смотреть, какую косметику он применяет. Она должна быть сертифицированной и с неистекшим сроком годности. Кроме того, в ведомстве напомнили, что каждый работник салона должен иметь медкнижку и своевременно проходить обследования.

В случае с походом к парикмахеру нужно помнить, что все инструменты должны тщательно дезинфицироваться: расчески, щетки и ножницы промываться под проточной водой и помещаться в бактерицидные излучатели или растворы дезинфицирующих средств. В идеале шапочки, накидки, салфетки должны быть одноразовыми. Остриженные волосы с лица и шеи нужно удалять только одноразовыми тампонами, салфетками или щеткой, которая стерилизуются после каждого клиента.

При походе в маникюрный салон нужно обращать внимание на то, чтобы все инструменты обязательно были продезинфицированы. Лучше всего, если они будут в индивидуальных упаковках. Ванночки для рук и ног должны стерилизоваться после каждого клиента, а рабочее место мастера по маникюру и педикюру — содержаться в чистоте. Во время процедур работнику салона следует использовать одноразовые салфетки.

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