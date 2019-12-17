Женщина покрасила волосы в домашних условиях и опухла

Австралийка провела косметическую процедуру в домашних условиях и угодила в больницу на три недели. Свою историю она рассказала изданию The Sun.

По словам 37-летней Джули Якуб (Julie Yacoub) из города Перт, в юности она всегда красила волосы в салонах красоты и никогда не сталкивалась с аллергической реакцией за исключением одного случая. В 22 года после посещения парикмахерской у нее началась несильная аллергия, и с тех пор девушка перестала прибегать к процедуре окрашивания.

Однако спустя 15 лет Якуб заметила на голове несколько седых волос и решила купить краску шоколадного цвета, чтобы скрыть их. Когда девушка нанесла ее на голову, то сперва не почувствовала никакого дискомфорта. Тем не менее на следующий день, когда Якуб пришла на работу, ее шея начала сильно чесаться.

Австралийка приняла антигистаминный препарат, но вечером почувствовала себя хуже и назначила прием у врача. Доктор сообщил, что у женщины началась сильная аллергическая реакция, и прописал ей стероидные таблетки. Однако на протяжении следующих суток голова Якуб продолжала опухать, и к утру она уже не могла открыть глаза.

Помимо этого, голова чесалась так сильно, будто «одновременно ее кусали миллионы муравьев». В результате австралийке снова пришлось ехать в больницу, где медики дали ей антибиотики, чтобы снять обильный отек на лице и предотвратить появление инфекции. Кроме того, врачи объяснили, что если однажды у нее уже была аллергия, то последующие приступы будут только хуже.

Потребовалось около трех недель, чтобы пациентка пришла в норму. Когда Якуб поправилась, она заявила, что больше никогда не будет красить волосы. Оказалось, что такую реакцию у женщины вызвал пара-Фенилендиамин — ингредиент, входящий в состав большинства красок.

В ноябре похожий случай произошел со студенткой из Англии. 24-летняя Шеннон Сарстон решила покрасить волосы в темный шоколадный оттенок, однако не стала проводить аллергическую пробу на коже перед процедурой, так как успешно использовала красители этого бренда ранее. В результате девушка попала в больницу из-за аллергической реакции на один из ингредиентов в составе краски.

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