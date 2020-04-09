Женщина уложила волосы с помощью вилки в изоляции и показала результат

Женщина сделала укладку волос, используя столовые приборы и другие подручные средства, во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса и показала полученный результат на видео. Об этом сообщает издание The Sun.

Пользовательница TikTok Приянка Вкарма (Priyanka Vkarma) продемонстрировала способы создания кудрей с помощью выпрямителя, вилки, заколки и кисточки для макияжа. На размещенном ролике она оборачивает волосы вокруг перечисленных предметов для создания разных видов завивки, после чего нагревает их плойкой.

Так, например, добиться эффекта мелких кудрей юзерше удалось с помощью заколки-невидимки, при этом вилкой она создала волны в виде зигзага, а кисточку для макияжа Вкарма использовала для того, чтобы сделать мягкие локоны.

В апреле блогерша Бри Хармон (Bri Harmonn) уложила волосы поясом от халата и удивила подписчиков результатом. Она разделила волосы на две части и обернула их вокруг пояса, а затем закрепила концы резинкой. После этого девушка легла спать, а на утро продемонстрировала получившиеся кудри. «Это не очень удобно, но рекомендую — эффект на 10/10», — отметила девушка.

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