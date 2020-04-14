Блогерша показала способ почистить волосы с помощью муки во время изоляции

Видео: @dollupbynasra / TikTok

Популярная блогерша показала способ почистить волосы без мытья шампунем с помощью муки. На видео, опубликованное в социальной сети TikTok, обратили внимание журналисты The Sun.

Насра Сайед (Nasra Sayed) разместила ролик, в котором продемонстрировала правильное использование самодельного сухого шампуня. Девушка смешала две столовых ложки рисовой и кукурузной муки, одну чайную ложку соды и несколько капель масла чайного дерева.

Затем блогерша нанесла смесь на кожу голову с помощью расчески и втирала, пока она полностью не впиталась, оставив корни волос чистыми. Публикация Сайед стала вирусной и набрала тысячи просмотров в социальной сети.

В апреле девушки, которые находятся на карантине из-за коронавируса, массово сделали укладку с помощью носков и удивились полученному результату. Пользователь TikTok начали создавать кудри дома, показывая процесс на видео. Ролики стали вирусными, на данный момент хештег #sockcurls имеет больше 30 миллионов просмотров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



