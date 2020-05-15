Женщина изготовила защитную маску из носка и прославилась в сети

Видео: safiaaggoune / TikTok

Блогерша показала подписчикам, как сшить защитную маску для лица из носка, и прославилась в сети. Видеоролик появился в ее аккаунте в социальной сети TikTok.

На размещенных кадрах пользовательница с ником Safia Aggoune отделила половину носка с помощью ножниц, затем разрезала оставшуюся часть вдоль, чтобы она приняла квадратную форму. После этого женщина сложила получившееся изделие вдвое и сделала надрезы по бокам, которые в конечном итоге оказались лямками маски.

Публикация юзерши стала вирусной, набрав более 220 тысяч просмотров и более 280 комментариев, в которых подписчики назвали способ «гениальным». «Суперкрутая идея!», «Гениальный и суперкреативный способ», «Теперь я знаю, что делать с носком без пары» — писали они.

В мае в продаже появились медицинские маски с отверстием для коктейльных трубочек. Американская художница Эллен Макомбер разработала дизайн маски и вместе с коллегой изготовила 40 изделий за неделю. Для их производства использовали хлопок в сочетании с разноцветными декоративными тканями и стразами. Отмечается, что стоимость одной маски составляет 30 долларов.

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