Модель обругали за бикини из медицинских масок во время пандемии коронавируса

Немецкую модель обругали в соцсетях за фотографию, на которой она запечатлена в бикини, изготовленном из медицинских масок. Об этом сообщает Daily Star.

Джилл Харденер (Jill Hardener) из Берлина попозировала для публикации в Instagram на кровати. Ее лицо и тело прикрывали белые защитные маски. «Кто пойдет со мной на свидание, если я буду в таком виде?», — подписала она пост, который собрал более 150 тысяч лайков.

Материалы по теме «Это не обнаженка, а искусство!» Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться

Большинство пользователей соцсети возмутило неуместное в разгар пандемии коронавируса поведение девушки. «Не могу поверить, что ты надела маски в качестве белья во время трагедии», «Молодец, ты попусту тратишь маски, когда вся планета так в них нуждается», «Ты разбила мне сердце и ужасно разозлила», «Маски нужны нам и нашим пациентам, чтобы, наконец, остановить этот вирус. Это высшая степень глупости», — писали комментаторы, в числе которых оказались работники медучреждений.

В марте такой же критике подверглась российская модель и фитнес-блогерша Юлия Ушакова. Она попозировала для соцсетей в купальнике, бюстгальтер которого был сделан из респираторов, а трусы — из защитной маски для лица. «Во всем мире не хватает масок. Это худшая шутка, которую я видела в эти страшные дни», — негодовали ее подписчики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!