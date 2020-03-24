Российскую модель обругали в сети за глумление над больными коронавирусом

Российская модель и фитнес-блогерша Юлия Ушакова поглумилась над больными коронавирусом с помощью фотографии и была обругана в сети. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре она позирует в купальнике, бюстгальтер которого сделан из респираторов, а трусы — из защитной маски для лица. «Заказала на Али экспресс новый тренд купального сезона 2020. Встроенные клапаны облегчают дыхание, но комлекты нужно менять каждые два часа!» — пошутила женщина в описании к публикации.

Подписчики модели раскритиковали ее пост, который набрал больше 9,5 тысяч лайков, и выразили недовольство в комментариях. «Во всем мире не хватает масок. Это худшая шутка, которую я видела в эти страшные дни», — написал один. «Идиотский и неуважительный поступок по отношению к врачам и тем, кто заразился. Отписываюсь», — высказался второй. «Во времена, когда маски могут спасти жизнь, это не самое правильное их использование, пусть и в шутку», — отметил третий.

В марте придумавшую макияж под защитную маску визажистку осудили в сети из-за оскорбления больных. Фатима Алдеван (Fatima Aldewan) опубликовала в своем Instagram-аккаунте шестиминутный ролик, на котором показала, как правильно надевать медицинскую маску и делать к ней подходящий макияж. Однако пользователи обругали девушку за созданный ею образ.

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