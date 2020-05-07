Популярная модель дала отпор обругавшим ее за откровенные фото фанатам

Популярная американская модель дала отпор обругавшим ее за откровенные снимки поклонникам. Об этом сообщает Daily Star.

Пейдж Вулен (Paige Woolen) регулярно публикует в своем Instagram-аккаунте фотографии в нижнем белье, бикини и топлес, за что ее часто критикуют подписчики.

По информации издания, чтобы пристыдить высмеивающих ее пользователей, знаменитость создала новую страницу в соцсети под ником «Парни в директе» (dudesinthedm), на которую подписались уже 20 тысяч человек. Вулен размещает скриншоты переписок с фанатами, добавляя забавные комментарии в описании к постам.

Фото опубликовано @dudesinthedm

«Да, этот аккаунт создан для поднятия настроения, но он также должен показывать людям, которые отправляют подобные сообщения, насколько сумасшедшими они выглядят и как чувствует себя человек по другую сторону экрана», — пояснила модель.

По ее словам, женщины не должны чувствовать давление со стороны публики за размещение снимков в купальнике или нижнем белье, поэтому она «планирует создать сообщество и привлечь внимание к проблеме злых комментариев людей, которые пишут в личные сообщения».

В апреле другая австралийская модель Лондон Шей Гохин (London Shay Goheen) также дала отпор фанатам, которые заподозрили ее в пластической операции по увеличению ягодиц. Она поделилась снимком в бикини, после чего подписчики высмеяли ее за «противные» импланты в ягодицах. Однако блогерша заявила, что ее ягодицы выглядели таким образом из-за освещения и теней. Она рассказала, что ожидала такой реакции со стороны фанатов, но осознала, что ее «не должно волновать чужое мнение».

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