Модель дала отпор заметившим «противные» импланты в ее ягодицах фанатам

Популярная австралийская модель и блогерша дала отпор фанатам, которые заподозрили ее в пластической операции по увеличению ягодиц. Об этом сообщает портал Daily Star.

Лондон Шей Гохин (London Shay Goheen) опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в бикини, на котором она позирует спиной к фотографу. Подписчики заметили «противные» импланты в ягодицах знаменитости и высмеяли ее в комментариях под постом.

«Твои импланты в ягодицах просто отвратительны», — высказался один из них. Модель ответила на комментарий юзера, написав, что она никогда не делала пластическую операцию. По словам Шей Гохин, ее ягодицы выглядели таким образом из-за освещения и теней, а не по причине хирургического вмешательства.

Материалы по теме Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы

«Я нервничала, когда публиковала этот снимок, потому что ожидала, что люди начнут писать комментарии такого рода. Однако я осознала, что меня не должно волновать чужое мнение, и я горжусь тем, что на фото мои ягодицы выглядят так хорошо», — отметила блогерша.

В январе полная модель поделилась кадрами без фотошопа и удивилась критике. Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) показала необработанные снимки, где на ее бедрах виден целлюлит, и пожаловалась на юзеров, от которых она постоянно получает негативные сообщения о своей настоящей фигуре. «Твой целлюлит выглядит как скомканный пластиковый пакет», — заключил один из троллей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!