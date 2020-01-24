Модель впервые поделилась снимками без фотошопа и удивилась критике. На кадры в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

22-летняя Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) выложила на свою страничку в социальных сетях необработанные снимки, где на ее бедрах виден целлюлит. Блогерша пожаловалась на троллей, от которых она постоянно получает негативные сообщения о своей неотретушированной фигуре. «Твой целлюлит выглядит как скомканный пластиковый пакет», — написали в одном из посланий.

Она также заявила, что некоторые компании отменили запланированные с ней фотосъемки из-за того, что ее кожа была недостаточно гладкой. Модель призналась, что многие модельные агентства не принимали ее предложения о сотрудничестве, но не называли истинные причины отказа.

Подписчики 22-летней Ниссы поддержали ее и отметили, что она вдохновила их принять свои недостатки. «Спасибо тебе за настоящие фото», «Благодаря тебе я научилась любить свой целлюлит. А ты как всегда прекрасна», «Продолжай в том же духе», — писали они в комментариях. Сейчас на Instagram-аккаунт блогерки подписано больше 350 тысяч человек.

В январе 2020 года в сети появились фотографии популярной плюс-сайз-модели Эшли Грэм в обнаженном виде без фотошопа. На одном из получившихся кадров она позирует без одежды и смотрит вверх. Автор съемки опубликовал снимки без обработки, на некоторых виден целлюлит на ноге модели.

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