«Совершенно отвратительные» макароны разозлили пользователей сети

Пользователи соцсети Facebook назвали «совершенно отвратительными» макароны с подливкой. Критические замечания были опубликованы в комментариях под фотографией в группе Rate My Plate, где люди из сети оценивают блюда, приготовленные участниками.

Автор снимка, пользовательница Kristi D, назвала блюдо «классической пастой с подливкой». Других участников сообщества разозлило то, что описание не совсем соответствовало реальности. «Нет такого понятия, как "классическая" паста, ни в каком итальянском меню, ни в одном итальянском ресторане», — заметила Эли Коллик (Ali Collick). «С каких пор паста с соусом считается классической?» — недоумевала Карен Шепард (Karen Shepherd).

По мнению пользователя Джона Уильямса (John Williams), подобные ингредиенты совершенно не сочетаются: «Мне нравится паста и нравится подливка, но их никогда не стоит собирать в одно блюдо. Оценка — 0 из 10». Его поддержала Сильвия Больо (Sylvia Beaulieu): «Это выглядит совершенно отвратительно».

Многие заметили, что подобное блюдо делают только тогда, когда денег осталось мало, а до зарплаты еще несколько дней. «Это похоже на тот ужин, который готовят из половины упаковки макарон и остатков подливки перед днем зарплаты», — написал Стивен Уильямс (Stephen Williams).

В октябре 2019 года пользовательница Reddit рассказала, что одна из ее лучших подруг решила уйти с работы и стать профессиональным шеф-поваром. Приготовление блюд было хобби, но еда получалась не самой вкусной, однако никто из друзей ей об этом долгое время не говорил.

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