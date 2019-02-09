Неаппетитный завтрак «из стиральной машинки» разъярил пользователей сети

Подписчики сообщества Rate My Plate в Facebook, посвященного фотографиям блюд, высмеяли неаппетитный снимок, сделанный пользователем по имени Кэрол (Carol). На вирусный пост обратил внимание таблоид Mirror.

На фото была изображена вариация английского завтрака, который повар не довел до готовности, а затем неаккуратно сервировал. «Бекон, яйца и фасоль от Кэрол», — подписал администратор сообщества снимок.

Изображение собрало более 34 тысяч реакций и более 117 тысяч комментариев. Большинство подписчиков поражались тому, что кому-то пришло в голову подать подобное блюдо на стол. «Это блюдо выглядит классно, за исключением бекона, яиц и бобов», — пошутил Марк Поппилтон (Mark Poppleton).

«Кэрол, ты что, положила еду в тарелку с помощью гребаной катапульты?» — поинтересовался Киасер Коллинс (Kiaser Collins). Часть юзеров уточнили, что они готовы каждый день своей жизни платить определенную сумму, лишь бы им не пришлось отведать такой завтрак. Они называли его «преступлением на почве ненависти».

Некоторые предположили, что повар готовил эту еду не на плите, а в сушилке для белья или в стиральной машине. Пользователь под псевдонимом Леона ЛД (Leona LD) иронически уточнила, что Кэрол пыталась довести бекон до готовности между своих ягодиц. «Ах, оставьте ее в покое, у нее и так достаточно дерьма на тарелке», — в штуку заявил Брендан Тимбер Гелстон (Brendan Timber Gelston).

Ранее девушка по имени Джон рассказала на форуме Reddit, что мечтает изменить имя на «женское». Комментаторы назвали ее родственников, выступающих против этого, ненормальными.

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