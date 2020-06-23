Женщина приготовила омерзительную яичницу и заставила зрителей страдать

Американка, живущая в Великобритании и публикующая ролики в TikTok под ником jchelle28, продемонстрировала, как правильно готовить яичницу в традициях Соединенного Королевства. Рецепт так возмутил пользователей сети, что получившееся блюдо многие назвали омерзительным и заставляющим страдать. При этом некоторые увидели в действиях американки иронию.

Женщина сообщила, что для приготовления яичницы для английского завтрака понадобятся яйца, соль, перец, сахар и взбитые сливки. Она смешала все ингредиенты и отправила миску с массой в микроволновку.

«Что? Это испортило мне день! И близко не похоже на то, как мы готовим яйца», — сообщила Изабелла Касс (Isabella Cass). Автора ролика также упрекнули в бесконтрольном использовании сахара и в том, что ее видео заставляет людей испытывать боль. Один из пользователей даже попросил женщину уехать из Великобритании и больше не возвращаться.

Часть пользователей призналась: они поняли, что рецепт не будет аутентичным еще в самом начале, когда женщина достала яйца из холодильника: в Великобритании их принято хранить иначе.

Однако некоторые заподозрили, что оригинальные рецепты женщины — это троллинг. «Я заметил хитрую улыбку на тех видео, где ты готовишь по "британским" рецептам», — написал Ли Кол (Lee Call). «Она это специально делает!» — добавил Денни (Danni).

Ранее в июне блогерша продемонстрировала, как в ее семье принято заваривать «чай по-британски». Нетрадиционный способ приготовления напитка удивил пользователей сети: она нагрела водопроводную воду в микроволновке, добавила холодного молока и отправила в жидкость чайный пакетик. Многие британцы признали получившийся «горячий чай» отвратительным.

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