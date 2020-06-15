Правильный способ наполнять форму для льда «изменил жизни» пользователей сети

Пользовательница TikTok @brittnaenae показала правильный способ наполнять форму для льда, и это открытие удивило других юзеров. Ролик набрал больше четырех миллионов просмотров и около двух тысяч комментариев.

Девушка указала, что на поверхности формы есть специальное место, куда нужно лить воду, чтобы заполнить сразу четыре отсека. В конце короткого ролика юзерша показала, как раньше пользовалась формой, при этом отметив, что в таком варианте брызги летят во все стороны.

По мнению других пользователей TikTok, открытие, сделанное @brittnaenae, может «изменить их жизни». Кто-то из них признал такой способ революционным, а многим стало грустно оттого, что это не они его придумали.

Ранее в июне мать и дочь из США, которые прославились в TikTok благодаря своим роликам, сняли на видео, как они заваривают «чай по-британски». Они налили водопроводную воду в чашку, затем отправили ее на несколько минут в микроволновую печь, после чего девушка добавила в чашку молоко из пакета, а потом окунула в жидкость чайный пакетик. Затем она насыпала в чашку сахар, не воспользовавшись при этом ложкой. Нетрадиционный способ приготовления чая с молоком удивил пользователей соцсети. Раздосадованные британцы признали получившийся напиток отвратительным.

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