Женщина изобрела съедобный песок для детей и прослыла гениальной

tiktok.com/@elleannachristine

Пользовательница TikTok с ником @elleannachristine перемолола хлопья для завтрака в блендере и назвала получившуюся массу съедобным песком, с которым могут играть дети. В комментариях к видео, которое набрало 2,6 миллиона просмотров, многие поблагодарили женщину за ее изобретение, а среди других мам она прослыла гениальной.

«Где же вы были 18 с половиной лет назад, когда моя дочь была в таком же возрасте, что и ваша? Просто великолепно!» — похвалила автора ролика Эми Уильямсон (Amy Williamson). «Даже не знаю, что это, если не самая гениальная вещь, которую я когда-либо видела. Как жаль, что моему младшему уже шесть», — поделилась женщина с ником @0000. Некоторые родители маленьких детей воспользовались идеей @elleannachristine, сделали песок из хлопьев и признались, что их дети получили огромное удовольствие от игры.

Однако некоторые пользователи нашли в ролике потенциальную опасность для детей. «Что будет, когда вы пойдете на пляж и она съест настоящий песок, думая, что все в порядке?» — написала Videl. «Знаю, что шанс такого — один на миллион, но моя мачеха однажды вдохнула крошки хлопьев и получила легочную инфекцию», — предупредила Crazydoglady44. При этом некоторые вступились за автора ролика. «Люди… дети пытаются съесть все! Мы все пьем воду, но понимаем, что не стоит пить воду из туалета, из бассейна или соленую воду. Дети могут учиться», — добавила alyssabowers61.

Ранее в июне другая пользовательница TikTok показала, как правильно наполнять форму для льда. Девушка продемонстрировала специальное место на поверхности формы, куда нужно лить воду, чтобы она равномерно растекалась. В комментариях многие признались, что ее открытие изменило их жизни.

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