Женщина показала уникальный способ мыть фрукты и овощи и прослыла гениальной

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Женщина записала видео, в котором продемонстрировала собственный, уникальный способ мыть сразу все фрукты и овощи. Пользовательница под ником smilelop опубликовала ролик в TikTok. В комментариях она прослыла гениальной за такую находку.

В коротком клипе женщина показала, что использует не раковину, а посудомоечную машину. Сначала она укладывает внутрь все фрукты и овощи. Большинство плодов раскладываются отдельно в верхний ряд, а внизу она оставляет место для ягод, которые убирает в небольшие пластиковые контейнеры, имеющие отверстия.

Расположив все продукты, она добавляет в отсек для чистящего средства белый дистиллированный уксус. После она ставит программу быстрой мойки и закрывает дверцу посудомойки. По завершению цикла пользовательница показала результат: овощи и фрукты не пострадали от такого мытья, при этом чисты и готовы к употреблению или приготовлению.

Видео уже посмотрели более миллиона человек и получило почти восемь тысяч лайков. В комментариях многие оценили смекалку женщины. «Спасибо за подсказку! Это оказалось куда проще, чем мыть вручную», — написала одна из пользовательниц. Другой юзер подчеркнул, что это определенно ускоряет процесс мытья. Были и те, кто скептически воспринял такой вариант. «Эти ягоды разлетятся во все стороны», — написал один из пользователей.

Ранее пользовательница TikTok с ником brittnaenae показала правильный способ наполнять форму для льда, и это открытие удивило других юзеров. Ролик набрал больше четырех миллионов просмотров.

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