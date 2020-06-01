Раскрыта опасность «передозировки» мороженого

Взрослому человеку можно съедать максимум две порции мороженого в неделю. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев, передает ТАСС.

«Мороженое каждый день есть нельзя точно. Норма для взрослого человека — это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи», — заявил он.

По утверждению врача, «передозировка» холодного лакомства может спровоцировать фарингит, вспышку ангины, ларингит, риносинусит и ряд других заболеваний.

Зайцев отметил, что к мороженому надо относиться как к «достаточно опасному продукту». Чтобы минимизировать риски воспаления горла, врач посоветовал употреблять мороженое с горячим чаем, а также отдавать предпочтение фруктовому льду.

12 мая телеведущий и детский врач Евгений Комаровский рассказал о влиянии поедания мороженого на иммунитет и объяснил, почему регулярное употребление этого продукта полезно для здоровья. Говоря о влиянии мороженого на здоровье людей, он отметил, что детей не стоит ограждать от холодной пищи: «Мороженое надо есть регулярно. Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холодом на миндалины — это очень круто». При этом доктор обратил внимание зрителей на то, воздействие холода обязательно должно быть регулярным: если употреблять мороженое раз в месяц, это не будет иметь никакого положительного эффекта.

В июне 2019 года Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование эскимо на палочке и назвал лучшие марки мороженого. В общей сложности были проверены семь разных эскимо: «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье» и «Выбор Кремля». Только последние четыре были рекомендованы к покупке.

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