Россиянам рассказали о влиянии арбузов на здоровье

Поедание арбузов в большом количестве может сказаться на здоровье и привести, в частности, к нарушению обмена веществ, артериальной гипертонии и атеросклерозу. Об этом рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в интервью Nation News.

«Дело в том, что традиционно мы едим эти бахчевые в больших количествах, никто не ограничивается 100 граммами арбуза. (...) Этот раствор сахара оказывается быстро усваиваемым, быстро поступающим в организм, а это считается плохо, потому что резкое повышение уровня сахаров в крови (...) вызывает провоспалительный эффект», — пояснил медик. По его словам, безопасная «доза» арбуза в день не должна превышать 150 граммов.

Гинзбург добавил, что ограничить потребление арбузов стоит не только взрослым, но и детям. «Сейчас мы очень часто перегружаем организм ребенка сахарами. С другой стороны, если не дыни и арбузы, он будет употреблять другие сахара, еще хуже, кока-колы, пепси-колы», — сказал специалист.

Гинзбург также отметил, что дыни могут быть еще опаснее для здоровья, поскольку содержание сахара в них выше, чем в арбузах.

Ранее плодоовощевод, агроном Елизавета Тихонова выделила арбузы и дыни среди продуктов, от которых стоит отказаться, поскольку, во-первых, их выращивают с применением удобрений и стимуляторов, а во-вторых, в мае был совсем не сезон. Редкое исключение составляют те сорта, которые были выращены в открытом грунте.

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