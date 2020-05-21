Россиян предостерегли от покупки некоторых фруктов и ягод

Овощи, ягоды и фрукты принесут пользу организму после зимы и особенно в период самоизоляции, но некоторые из них все же не рекомендуется есть в мае. Об этом в разговоре с радио Sputnik предостерегла плодоовощевод, агроном Елизавета Тихонова.

По ее словам, плодоовощная продукция полезна, даже если выращена в искусственных условиях. Например, появившаяся на прилавках клубника (земляника ананасовая) растет в специальных условиях, для ее хранения и транспортировки используются антибиотики. Но даже эти отрицательные факторы уступают ее положительным качествам.

Агроном отметила, что максимальная польза и защитные вещества содержатся в зелени. Персики и абрикосы в мае также можно покупать. Обычно это ранние сорта, выращенные в открытом грунте в южных странах. «Есть их обязательно нужно, но не забывать мыть, потому что все собирается руками», — уточнила она, добавив, что можно срезать кожицу для перестраховки.

Тихонова выделила арбузы и дыни среди продуктов, от которых сейчас надо отказаться. Во-первых, их выращивают с применением удобрений и стимуляторов, во-вторых, сейчас совсем не сезон. Редкое исключение может быть сделано для тех сортов, что выращены в открытом грунте.

Ранее врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина посоветовала россиянам во время самоизоляции обратить внимание на чайный гриб, зелень, печень трески и простоквашу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!