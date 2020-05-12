Россиянам дали советы по здоровому питанию в самоизоляции

Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала советы по здоровому питанию в самоизоляции. Интервью с ней опубликовало ura.news.

По ее словам, сидя дома, люди едят не потому, что они голодны, а из-за скуки, грусти и тревоги.

«К сожалению, сейчас еда выполняет не только свою прямую функцию — насыщение организма питательными веществами. Она выступает в качестве антистресса», — заметила врач.

Она подчеркнула, что переедание особенно вредно людям, «страдающим ожирением, либо какими-то нарушениями пищевого поведения». По словам Кругловой, в лучшем случае это закончится болью в желудке или нарушением стула. Однако, человека также могут ждать воспалительные заболевания пищеварительного тракта, например, гастрит и гастродуоденит.

Диетолог посоветовала за 15-20 минут до еды выпить один-два стакана воды, чтобы подготовить пищеварительную систему. Начинать прием пищи, по ее словам, лучше с овощных салатов или овощной нарезки. «Дальше могут быть какие-то крупяные изделия, крахмалистые продукты, белковая пища — мясо, птица, рыба. В завершение — небольшой десерт, но необходимо обращать внимание на самочувствие. Если понимаете, что уже насытились, лучше отложить его на потом», — объяснила врач.

Также специалист призвала обязательно есть листовую зелень и мясо, птицу, рыбу, молочные продукты.

«Необходимы три основных приема пищи и небольшие перекусы (если чувствуете голод) — для этой цели подходят фрукты и какие-то кисломолочные продукты. Обязательно должны быть в рационе фрукты и овощи», — заключила она.

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