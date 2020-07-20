Россиянам назвали оптимальное количество яиц в неделю

В течение одной недели россияне могут съесть до четырех яиц. Такое количество назвала кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН.

«Мы можем принимать до четырех яиц в неделю, по сути, два завтрака в течение недели нам обеспечены, яйца можно готовить в любом виде: варить, делать омлет, яичницу, добавлять в салат», — сказала диетолог, подчеркнув, что в яйце полезны как белки, так и желтки. Это, по ее словам, делает яйцо продуктом, который необходим в рационе каждого человека.

Вместе с тем Королева отметила, что для поддержания нормального веса питание должно быть разнообразным и состоять из продуктов животного и растительного происхождения. «Пусть будут крупы, овощи. Кстати, куриное яйцо еще полезно из-за холестерина, который таким образом может поступить в организм извне», — отметила диетолог.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил россиян, что поедание арбузов в большом количестве может сказаться на здоровье и привести, в частности, к нарушению обмена веществ, артериальной гипертонии и атеросклерозу. По его словам, безопасная «доза» арбуза в день не должна превышать 150 граммов. Гинзбург добавил, что ограничить потребление арбузов стоит не только взрослым, но и детям. «Сейчас мы очень часто перегружаем организм ребенка сахарами. С другой стороны, если не дыни и арбузы, он будет употреблять другие сахара, еще хуже, кока-колы, пепси-колы», — сказал специалист.