Диетолог назвал способ не растолстеть в карантине

Британский диетолог Саймон Джеркив (Simon Jurkiw) рассказал изданию T3, как питаться, чтобы не растолстеть во время карантина, введенного во время коронавирусной эпидемии.

По словам Джеркива, следует стремиться к тому, чтобы количество потребляемых калорий соответствовало энергозатратам, которые уменьшаются, когда человек сидит дома и ведет менее активный образ жизни. «Хороший способ — следить за потреблением калорий, чтобы лучше понимать, сколько именно вы едите, — объясняет он. — Если вам не нравится следить именно за калориями, следите за размером порций. Если необходимо сбросить вес, просто уменьшите порции».

Диетолог советует соблюдать умеренность при потреблении полуфабрикатов, содержащих большое количество консервантов, фастфуда, алкоголя, рафинированного сахара и сахаросодержащей пищи, например, газированных напитков и шоколада. При похудении следует отдавать предпочтение пище, богатой белками, в частности, куриному мясу, орехам и яйцам, пище с низким гликемическим индексом, например, овсянке, батату и бобовым, а также фруктам и овощам, особенно зеленым, например, огородной капусте и шпинату. По словам эксперта, полезнее волокнистые плоды, например, груши, малина и авокадо. Кроме того, Джеркив рекомендовал не забывать пить воду.

Ранее сообщалось, что профессор профилактической медицины и доцент в области диетологии Мигель Мартинес-Гонсалес назвал способ не набрать лишний вес на карантине. Он рекомендовал придерживаться средиземноморской диеты и регулярно есть фрукты и овощи.

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