Россиянам рассказали о преувеличенном вреде чипсов

Вред чипсов преувеличен из-за высокого содержания жира, соли и повышенной калорийности. В умеренном количестве эта закуска не так вредна, заявил диетолог Иван Алименко в эфире радио Sputnik.

«Здесь такая тонкая грань, что ее никто и никогда не выставит. Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — сказал он, подчеркнув, что ограничить потребление чипсов рекомендуется определенным категориям людей. Среди них — люди с гипертонией, атеросклерозом и ожирением.

Алименко отметил, что в случае с чипсами проблема не столько в самом продукте, сколько в объемах употребления. «Маленькие упаковки великолепно сняли бы эти риски и угрозы. Люди покупают большие упаковки, поскольку на килограмм получается выгоднее цена, а потом все это съедают. Я за пропаганду маленьких упаковок условно вредных продуктов», — отметил он.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала идеальное время для употребления фастфуда при похудении. Она посоветовала худеющим россиянам есть вредную калорийную пищу в утренние часы перед основной активностью. По словам диетолога, утром обмен веществ в организме любого человека происходит быстрее, а в течение дня лишние калории успевают «сгореть».