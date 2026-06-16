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07:50, 16 июня 2026Спорт

Карелин одной фразой оценил переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Олимпийский чемпион Карелин выступил против перехода сына Плющенко в сборную Азербайджана
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин оценил переход 13-летнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший спортсмен фразой «это не делает нас сильнее» отреагировал на решение фигуриста. Он выступил против смены спортивного гражданства.

Ранее решение Плющенко-младшего поддержал двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин. По словам специалиста, в этом переходе нет ничего страшного.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

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