Назван идеальный продукт для похудения осенью

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал идеальный продукт для похудения осенью, который россияне могут найти на своем огороде. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист рассказал, что в начале сентября в России начинают созревать тыквы, которые идеально подходят для того, чтобы сбросить вес. Гинзбург отметил, что тыква одновременно вкусная и обладает низкой калорийностью, что встречается довольно редко. Он добавил, что в данном овоще содержится мало калорий, что обычно важно для похудения. При этом эксперт подчеркнул, что употреблять в пищу одни тыквы нельзя, так как это может оказать негативное влияние на организм и не будет способствовать сбросу веса.

Ранее Гинзбург назвал пять продуктов, способных продлить молодость. Он рекомендует включать в свой рацион зеленый чай, поскольку он замедляет процесс старения и омолаживает организм. В список омолаживающих продуктов также вошли оливковое масло, льняное семя и рыба. Они богаты насыщенными жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие. Кроме того, эксперт советует есть горький шоколад без добавленного сахара.