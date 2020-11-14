Врачи рассказали о вреде самолечения при коронавирусе

На фоне пандемии коронавируса в сети начали появляться различные схемы борьбы с COVID-19, однако следовать им и заниматься самолечением крайне опасно, напомнили в беседе с журналистами «Русской службы Би-би-си» российские врачи.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «ковидной» бригады московской 175-й поликлиники Илья Акинфиев объяснил, что размещенные в интернете алгоритмы лечения новой инфекции могут быть устаревшими. Медик отметил, что COVID-19 — малоизученное заболевание, и средства борьбы с ним постоянно совершенствуются. «Поэтому даже используя реальную рекомендацию, можно [фактически] действовать по старой и малоэффективной схеме», — сказал он.

Врач подчеркнул, что всплеск попыток справляться с недугом своими силами приводит лишь к тому, что нуждающиеся в определенных лекарствах не могут их найти в аптеках, потому что другие скупают препараты «на всякий случай». Акинфиев добавил, что в схемах лечения COVID-19 из сети часто фигурируют биологически активные добавки и средства народной медицины, которые никоим образом не влияют на течение заболевания.

Врач-инфекционист московской больницы №40 в Коммунарке Лилит Аракелян согласилась с коллегой и отметила, что врач подбирает схему лечения индивидуально, учитывая особенности организма пациента. Специалист напомнила, что медики знают о пользе и вреде лекарств в разных дозировках. «Люди, принимающие решение назначить себе препараты, часто даже не знают, от чего именно лечиться», — заявила она.

Аракелян также обратила внимание на то, что сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями, и температура далеко не всегда указывает на наличие коронавируса. Она акцентировала внимание на том, что неправильное лечение заболевания может навредить организму.

Ранее оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции сообщил, что в России за последние сутки выявили 22 702 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах — это новый рекорд по суточному приросту с начала пандемии. При этом больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6627), Санкт-Петербурге (1852) и Московской области (786).