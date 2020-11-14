Пациента с COVID-19 нашли убитым в российской больнице

Пациента, у которого был диагностирован коронавирус, обнаружили убитым в Светлоярской центральной районной больнице Волгоградской области. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, мертвого 87-летнего мужчину обнаружил медперсонал учреждения. «В 2:00 пациента посещала медсестра, все было спокойно. В 4:00 его нашли мертвым с работающей кислородной маской и с ножевым ранением грудной клетки», — рассказал источник.

Он уточнил, что убитый находился в больнице, перепрофилированной под госпиталь для пациентов с COVID-19, с 29 октября. 8 ноября состояние мужчины ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Когда он пошел на поправку, его перевели в обычную палату на кислородную поддержку.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что уже начали проверку по факту обнаружения тела в больнице.