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Пациенты российской больницы пожаловались на протекающую канализацию

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Пациенты российской больницы в городе Коряжма (Архангельская область) пожаловались на протекающую канализацию — на трубы в туалете приходится вешать самодельные приспособления, чтобы удержать воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач/Ньюсач».

«Бачков нет, только краны. Вода постоянно подтекает, сколько слесарей ни вызывали — никак не отремонтируют. Сколько это уже? Бесконечно. Вот сейчас вот начистили, знают, что вы придете», — рассказала женщина, показывающая больницу.

На кадрах виден санузел, где установлены унитазы без какой-либо перегородки между ними. К одной из труб прикрепили пластиковую бутылку для воды с отрезанным верхом, в которую стекает вода из-за неисправностей системы.

Ранее пациенты областной инфекционной больницы в Калининграде пожаловались на необходимость мыться в душе с секундомером и пайки с яйцами небольшого размера. По словам россиян, если дольше 10 минут моешься, то больше в душ не пускают.

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