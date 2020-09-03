Пациенты российской больницы пожаловались на душ с секундомером и маленькие яйца

В Калининграде пациенты областной инфекционной больницы пожаловались на необходимость мыться в душе с секундомером и пайки с яйцами небольшого размера. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. Свой рассказ пациенты сопроводили видео и фото.

«Кормят отвратно… В душ пускают только по секундомеру: если дольше 10 минут моешься, то больше в душ не пускают… Открываешь дверь в ванную, а там — хоба! — палата», — рассказали пациенты. На опубликованном изданием видео видно, что, действительно, за дверью с табличкой «Ванная комната» находится помещение с койкой и телевизором. Яйцо, показанное пациентами, по размеру меньше 10-миллилитрового флакона с назальными каплями.

Врач больницы объяснила изданию, что «это не отель». «Нас перепрофилировали, отделение работало в другом направлении, но из десяти палат только в нескольких нет душа, но есть туалет, горячая вода! Всем выдается питьевая вода, даже туалетная бумага», — подчеркнула собеседница издания. Она добавила, что по СанПиНу душ в отделении якобы вообще полагается один раз в 10 дней. Тем, кто пожаловался на происходящее в больнице, ее сотрудница посоветовала самоизолироваться дома «с душем, вкусной едой».

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ пациентам с COVID-19 запретили выходить из палаты даже в туалет и поставили там ведра за ширмой рядом с обеденным столом. В сети были опубликованы фотографии условий проживания пациентов. В Минздраве Бурятии заявили, что пошли на эту меру из-за отсутствия в здании больницы системы очистки стоков. В ведомстве сослались на положение СанПиН «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 группы патогенности», согласно которому больные якобы не могут пользоваться общими туалетами.