Россиянам с COVID-19 сказали ходить по нужде в ведра в шаге от обеденного стола

В Бурятии пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ с коронавирусом запретили выходить из палаты и сказали справлять нужду в шаге от обеденного стола за ширмой. Для этого им поставили три пластмассовых ведра с крышками. Фотографии палаты публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены ведра для совершения дефекации и мочеиспускания. (...) Это же просто скотские и тюремные условия. Как соблюдаются санитарные нормы и нормы гигиены и морали?» — рассказал изданию один из пациентов.

В Минздраве Бурятии заявили, что пошли на эту меру из-за отсутствия в здании больницы системы очистки стоков. В ведомстве сослались на положение СанПиН «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 группы патогенности», согласно которому больные якобы не могут пользоваться общими туалетами. В них можно только сливать уже обеззараженные растворы. В связи с этим все продукты жизнедеятельности пациентов с COVID-19 в больнице Улан-Удэ сначала обеззараживают, а потом сливают в канализацию.

В ведомстве также подчеркнули, что ведра у всех пациентов индивидуальные. Кроме того, в палате установлена ширма.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 449 834 человека; 212 680 человек выздоровели, еще 5 тысяч пациентов умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!