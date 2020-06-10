Ходивших по нужде в ведра россиян с COVID-19 пустили в туалет

В Бурятии заразившихся коронавирусом пациентов республиканской инфекционной больницы Улан-Удэ, которые были вынуждены ходить по нужде в ведра в шаге от обеденного стола, пустили в туалет на первом этаже. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на одного из пациентов.

По его словам, сотрудникам больницы поручили водить людей в туалет по одному. «Но есть еще одна проблема. Больных сюда привозят рейсами санавиации, а обратно не доставляют. В итоге люди остаются в незнакомом городе, не всегда имеющие средства на дорогу домой. Приходится добираться перекладными через Иркутск», — посетовал собеседник издания.

О том, что пациентам с COVID-19 в Улан-Удэ запретили выходить из палаты даже в туалет и поставили там ведра за ширмой рядом с обеденным столом, стало известно ранее. В сети были опубликованы фотографии условий проживания пациентов. В Минздраве Бурятии заявили, что пошли на эту меру из-за отсутствия в здании больницы системы очистки стоков. В ведомстве сослались на положение СанПиН «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 группы патогенности», согласно которому больные якобы не могут пользоваться общими туалетами.

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