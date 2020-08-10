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В российской школе установили унитазы без перегородок и места для ног

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Фото: @pdmnews

В селе Манзурка Иркутской области установили унитазы в местной школе, но расположили их так, что места для ног в туалете не осталось. Перегородки в нем также не предусмотрены. Об этом рассказала местная жительница в разговоре с «Подъемом». Издание также публикует фотографию школьного туалета.

На снимке видно, что четыре унитаза стоят впритык друг к другу. Перегородок между ними нет, они со всех сторон ограничены стенами. По словам местной жительницы, до появления унитазов с таким расположением туалеты в школе были только на улице, однако дети и учителя ими продолжают пользоваться до сих пор, несмотря на наличие удобств в теплом помещении.

«То есть это ставили, чтобы люди на улицу не бегали, но как бы вот результат. Сибирь, 21 век», — сказала она, подчеркнув, что унитазы в таком виде стоят уже два года.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ пациентам с COVID-19 запретили выходить из палаты даже в туалет и поставили там ведра за ширмой рядом с обеденным столом. В сети были опубликованы фотографии условий проживания пациентов. В Минздраве Бурятии заявили, что пошли на эту меру из-за отсутствия в здании больницы системы очистки стоков. В ведомстве сослались на положение СанПиН «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 группы патогенности», согласно которому больные якобы не могут пользоваться общими туалетами.

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