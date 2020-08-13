Власти российского региона объяснили унитазы без перегородок в школе

Унитазы без перегородок в школе села Манзурка Иркутской области, фото которых было опубликовано ранее, якобы были поставлены в отдельную комнату для хранения. Местные власти утверждают, что по назначению они не использовались. Об этом заявил председатель думы муниципального Качугского района Андрей Саидов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в школе планируется проведение капитального ремонта, унитазы с опубликованного снимка не функционируют. Администрация школы проводит проверку.

Вместе с тем на появившимся в сети снимке видно, что унитазы подключены к водопроводу и фановой трубе.

Ранее жительница села рассказала, что до появления унитазов с таким расположением туалеты в школе были только на улице, однако дети и учителя ими продолжают пользоваться до сих пор, несмотря на наличие удобств в теплом помещении. «То есть это ставили, чтобы люди на улицу не бегали, но как бы вот результат. Сибирь, 21 век», — сказала она, подчеркнув, что унитазы в таком виде стоят уже два года.