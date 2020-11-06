В российской больнице произошел сбой в подаче кислорода пациентам с COVID-19

В Курске в госпитале для больных COVID-19 произошел сбой в системе подачи кислорода. После отключения скончался пациент, пишет «Друг для друга Курск Онлайн».

Инцидент произошел вечером 5 ноября. 38 тяжелобольных, находившихся на кислородном обеспечении, были экстренно переведены в другие больницы. Один из перевезенных пациентов в итоге скончался, ему было 69 лет.

Жена погибшего рассказала изданию, что мужчина был госпитализирован с пневмонией, которая протекала на фоне бронхиальной астмы. За несколько дней в клинике тест на коронавирус ему так и не сделали.

В региональном комитете здравоохранения изданию «Подъем» сообщили, что смерть пациента не связана с перебоями. «Во время сбоя кислород подавался всем пациентам, концентрация не падала», — сказали в комитете.

Там добавили, что остальные 37 пациентов находятся в реанимационных отделениях. В самом госпитале, где сейчас идет ремонт газификатора, осталось 87 больных, 15 из них нуждаются в кислороде, который получают из баллонов. В ближайшее время их переведут в другие медучреждения.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о сложностях с медицинским кислородом в 20 российских регионах.

12 октября в больнице в Ростове-на-Дону снабжение кислородом остановилось на два часа. В результате погибло несколько пациентов.