Минпромторг выявил проблемы с кислородом в 20 российских регионах

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что около 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода. Об этом он рассказал журналистам, передает ТАСС.

По словам Мантурова, как только была получена информация о нехватке кислорода в регионах, ведомство опросило все 85 субъектов. «Есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», — подчеркнул он.

Глава ведомства отметил, что Минпромторг в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатывает режим поставки. «Чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства», — добавил он.

21 октября Росздравнадзор начал проверку после публикации в СМИ информации о смерти пациентов с коронавирусом в Ростове-на-Дону из-за нехватки кислорода. Так, издание «161.ру» со ссылкой на источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону сообщило, что в госпитале при городской больнице №20 скончались 13 человек. Якобы они задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России заболели 1 599 976 человек в 85 регионах страны. Из них 1 200 560 человек выздоровели, 27 656 пациентов с коронавирусом умерли.