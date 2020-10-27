Врач рассказал о криках о помощи умиравших без кислорода ростовских пациентов

Подключенные к аппаратам ИВЛ пациенты городской больницы №20 в Ростове-на-Дону, оставшись без кислорода, начали кричать о помощи. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров в разговоре с «Комсомольской правдой».

«Все аппараты в реанимации пищали. Стоял такой гул. Люди кричали, молили о помощи», — сказал Топоров. Он добавил, что перебои произошли во всех отделениях больницы и длились около получаса. В это время врачи пытались спасти пациентов, но у некоторых уже наступила глубокая гипоксия и они начали умирать.

По словам анестезиолога, он оказался в отделении в 21:00 — на тот момент уже были перебои с кислородом, но ситуация не была критичной, однако примерно через 40 минут медикам пришлось подключить резервный кислород. Его запас иссяк в 22:10 и до 22:50 аппараты подавали обычный воздух, утверждает Топоров. Врачи несколько раз звонили в специальную службу, чтобы устранить проблему, но подача росла лишь немного, а ситуация с нехваткой повторялась.

26 октября Топоров рассказал, что во время перебоев в больнице №20 умерли пять пациентов. Начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая тоже заявила об одновременной смерти пяти человек — 13 пациентов, о которых сообщали СМИ, по ее словам, умерли в течение дня. Она также подтвердила, что врачи подавали рапорт об отключении подачи кислорода. 27 октября стало известно об увольнении главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской — согласно указу губернатора региона, она покинула пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

21 октября местные СМИ сообщили о гибели 13 пациентов больницы №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода. В городской администрации в тот же день заявили, что в больнице не было аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода, и подчеркнули, что точные причины смерти установят паталогоанатомические службы. 26 октября стало известно, что умер главврач больницы №20 Юрий Дронов — в начале месяца его госпитализировали с тяжелым поражением легких из-за заражения COVID-19.