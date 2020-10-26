Главврач больницы умер после скандала с нехваткой кислорода для больных

Болевший COVID-19 главный врач городской больницы №20 в Ростове-на-Дону Юрий Дронов умер после скандала с нехваткой кислорода в госпитале, который якобы стал причиной смерти 13 человек. Об этом пишет городское издание «Большой Ростов» со ссылкой на депутата регионального парламента.

По информации издания, Дронова госпитализировали в начале октября. Вскоре его перевели из госпиталя при больнице №20 в другое лечебное — по желанию. Как уточняет Mash в своем Telegram-канале, в той больнице, куда перевели Дронова, сообщили, что он в последнее время шел на поправку и обходился минимальным потоком кислорода.

По словам начальника управления по информационной политике регионального заксобрания Геннадия Гордеева, у Дронова было тяжелое поражение легких. «Себя не уберег. (...) Очень быстро у него, к сожалению, развивалась болезнь», — сказал чиновник в разговоре с «Подъемом». Его слова издание приводит в своем Telegram-канале.

Дронову было 59 лет.

О скандале с нехваткой кислорода в больнице №20 стало известно ранее в октябре. Как утверждал источник издания 161.ru, пациенты госпиталя при больнице задохнулись во время паузы в снабжении кислородом, так как его постоянно не хватало, а 12 октября его не было в течение двух часов подряд на всех этажах. Сотрудники «красной зоны» рассказали, что в больнице не успели пополнить запасы газа.

Заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Елена Кожухова опровергала сообщения о том, что нехватка кислорода стала причиной смерти 13 человек, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в госпитале при городской больнице №20.