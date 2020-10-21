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Власти опровергли смерть россиян на ИВЛ из-за нехватки кислорода

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Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

В госпитале в Ростове-на-Дону, где, по данным СМИ, умерли несколько пациентов, не было проблем с поставкой кислорода. Об этом сообщили городские власти, передает РИА Новости.

Замглавы городской администрации по социальным вопросам Елена Кожухова опровергла сообщения о том, что нехватка кислорода стала причиной смерти 13 человек, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в госпитале при городской больнице №20. «В эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территории данной больницы не было, и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть больных, не было», — сказала она.

Кожухова добавила, что в последние дни в «ковидных» больницах Ростова-на-Дону стало больше пациентов, в том числе, с тяжелыми патологиями, и подчеркнула, что причины смерти пациентов установят паталогоанатомические службы.

Как утверждал источник издания 161.ru, россияне задохнулись во время паузы в снабжении кислородом, так как его постоянно не хватало, и 12 октября его не было в течение двух часов подряд на всех этажах. Сотрудники «красной зоны» рассказали, что в больнице не успели пополнить запасы газа.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону подтвердили, что 12 октября в госпитале умерли 13 человек, но заявили, что причину смерти установит патологоанатомическая экспертиза. Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал информацию о смерти пациентов фейком.

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