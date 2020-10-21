В России выявили 15,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 15 700 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (4389), Санкт-Петербурге (684) и Московской области (466). Наименьшее число выявлено в Чеченской республике (4), Ненецком (3) и Чукотском (1) автономных округах. За сутки умерли 317 россиян, полностью выздоровели 10 952.

С начала пандемии в стране выявлено 1 477 355 заражений в 85 регионах, 24 952 летальных исхода и 1 096 560 выздоровлений.

По данным на 20 октября суточные показатели заражаемости в России впервые превысили 16 тысяч и составили 16 319. Было зафиксировано 9704 выздоровления, умерли 269 человек. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, рост числа новых случаев коронавируса в стране остановится до конца октября, хотя нынешний суточный прирост является рекордным.