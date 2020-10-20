Российский врач рассказала о действенной схеме лечения COVID-19

Схема лечения антикоагулянтами может считаться действенной в приостановке тяжелого течения COVID-19, рассказала столичный доктор, терапевт Наталия Ленская. Ее слова передает «Комсомольская правда».

Она отметила, что в апреле 2020 года использовала патогенетическую терапию для лечения амбулаторных больных с коронавирусом. Врач подобрала эффективные дозы глюкокортикостероидов — стероидных гормонов.

«При использовании такой схемы происходит быстрое клиническое улучшение даже у тяжелых пациентов», — отметила Ленская. Она считает бедой современной медицины узкое применение таких схем лечения.

В марте Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин». Схема разработана на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции. «Мефлохин» может блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, а также препятствовать активации воспалительного ответа, вызванного вирусом.

По словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии GMU (США) Анчи Барановой, эффективность «Мефлохина» доказана, и он менее токсичен для пациентов, чем иные препараты-аналоги.