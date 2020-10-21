Раскрыта бесполезность вакцины от COVID-19 для определенной группы людей

Вакцина от коронавирусной инфекции может оказаться бесполезной для определенной группы людей, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.ru.

По его словам, проблемы с выработкой антител наблюдаются у людей с иммунодефицитом, и на них прививка от коронавируса действительно может не подействовать. «Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — пояснил вирусолог.

Также Альтштейн усомнился в информации о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе и у тех, кто принимает противовоспалительные препараты и злоупотребляет алкогольными напитками.

Ранее генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» может начаться в конце ноября. Он рассказал, что в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок, а работа ведется «буквально ежедневно».

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России центром имени Гамалеи. Массовое производство началось 15 августа.