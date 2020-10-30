Возбуждено дело после гибели пациентов в ростовском госпитале

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пациентов в госпитале для больных с коронавирусной инфекцией в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте регионального управления СК.

Расследование ведется по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По данным ведомства, 11 октября 2020 года в городской больнице №20, на базе которого развернут ковидный госпиталь, наступила смерть пятерых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Следователи намерены установить причины и обстоятельства их гибели.

В рамках расследования проходят обыски в администрации Ростова-на-Дону, городском и региональном управлениях здравоохранения. Кроме того, силовики пришли по месту жительства бывшего начальника управления здравоохранения Надежды Левицкой, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Росздравнадзор запланировал проверку после смерти в Ростове-на-Дону 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ и, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода. В Кремле высказались за оперативное расследование обстоятельств гибели больных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О скандале с нехваткой кислорода в больнице №20 стало известно ранее в октябре. Как утверждал источник издания 161.ru, пациенты госпиталя при больнице задохнулись во время паузы в снабжении кислородом, так как его постоянно не хватало, а 12 октября его не было в течение двух часов подряд на всех этажах. Сотрудники «красной зоны» рассказали, что в больнице не успели пополнить запасы газа.