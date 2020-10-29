Раскрыты данные о поставщике кислорода в скандальный ростовский госпиталь

Медицинский кислород, поступавший в госпиталь больницы №20 Ростова-на-Дону, пациенты которого задохнулись во время паузы в снабжении газом, закупался у единственного поставщика. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Отмечается, что местные медучреждения фактически обязали закупать весь газ у ООО «Оксиген», принадлежащего некой Жанне Гомелаури. С 2010 года эта компания получила более 300 миллионов рублей на госзакупках.

Это не первый скандал с участием «Оксигена» в Ростове. По данным «Блокнота», бывший главврач перинатального центра Валерий Буштырев добился строительства собственной станции по производству кислорода. После этого врач подвергся давлению со стороны местных чиновников, поскольку не желал заключать сделку с монополистом. В результате Буштырева уволила занимавшая тогда пост министра здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Позднее в отношении заместителя Буштырева Василия Ножкина возбудили дело. Его обвинили в том, что кислород производился в центре без лицензии. Однако врачи смогли доказать, что производство газа для своих нужд возможно без получения лицензии, отмечает «Блокнот».

Ранее заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова заявила, что заведующий реанимационным отделением в госпитале больницы №20 Борис Розин отказывал в приеме тяжелым больным. По ее словам, об этом стало известно в августе после проверки городским управлением здравоохранения. Она подчеркнула, что Розин «фактически отказывал в оказании медицинской помощи».

О скандале с нехваткой кислорода в больнице №20 стало известно ранее в октябре. Как утверждал источник издания 161.ru, пациенты госпиталя при больнице задохнулись во время паузы в снабжении кислородом, так как его постоянно не хватало, а 12 октября его не было в течение двух часов подряд на всех этажах. Сотрудники «красной зоны» рассказали, что в больнице не успели пополнить запасы газа.