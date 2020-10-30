Кремль заявил о нехватке врачей на фоне пандемии

Нехватка врачей на фоне пандемии ощущается сейчас везде, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 30 октября.

Песков отметил, что медики работают в экстремальных условиях и проявляют «абсолютный героизм». «И, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», — добавил он.

Комментируя информацию СМИ о том, что богатые регионы переманивают из более бедных территорий врачей для работы в «ковидных» госпиталях, Песков заметил, что «сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе». Он также напомнил, что субъекты РФ получили бюджетные средства в связи с COVID–19.

14 октября в Липецкой области на две недели приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за нехватки медиков для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

За последние сутки в России впервые с начала пандемии выявили свыше 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — прирост составил 18 283. Больше всего заразившихся — в Москве (5268), Санкт-Петербурге (801) и Московской области (524).