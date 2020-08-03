Врачи в российском городе пригрозили уволиться и оставить жителей без медпомощи

Врачи из главной городской больницы Каменск-Шахтинска в Ростовской области пригрозили уволиться из-за низких зарплат и оставить почти всех местных жителей без медпомощи. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, в больнице резко урезали зарплаты, в учреждении также не хватает медикаментов, антисептиков и инструментов. За последний год в больнице сменилось три руководителя, и каждый раз уровень зарплаты падал. Согласно последним квитанциям, медики получают чуть больше 10 тысяч рублей в месяц.

Детский реаниматолог Игорь Лысов рассказал, что его зарплата составляет 15 тысяч рублей в месяц. Он утверждает, что это меньше его пенсии. У него 50 лет трудового стажа, а через два с половиной года ему исполнится 70 лет. Заведующий лор-отделением Казимир Бадимский заявил, что никто не будет работать за такие зарплаты. Руководство больницы урезало зарплаты не только медикам, но и водителям.

Главврач больницы объяснил, что медики стали получать меньше из-за пандемии коронавируса, потому что учреждение сделали инфекционным госпиталем и план по другим пациентам не выполняется. В городской администрации считают, что врачи «сколько заработали — столько получили». Глава городской администрации Константин Фетисов заявил, что зарплата выплачивается в полном объеме.

В июне глава минздрава Архангельской области сообщил, что в регионе не хватает врачей для борьбы с коронавирусом. Главврач первой городской больницы объяснил, что нехватка персонала связана с тем, что медики должны проходить двухнедельный карантин. Кроме того, среди них высокая заражаемость.