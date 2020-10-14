В российском регионе перестанут оказывать плановую медпомощь из-за коронавируса

В Липецкой области на две недели перестанут оказывать плановую медицинскую помощь из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

По словам главы администрации российского региона Александра Ильина, такое решение было принято в связи с нехваткой медиков для работы с больными COVID-19. Кроме того, около четверти врачей в регионе сами находятся на больничном — среди них растет заболеваемость внебольничными пневмониями.

Так, освободившихся после приостановки плановой медпомощи врачей перенаправят в инфекционные отделения. При этом пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями и тем, кто находится на гемодиализе или лечится по профилю онкологии и гематологии, плановая помощь будет оказываться в штатном режиме.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Гриднев рассказал, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом заполнен практически на 90 процентов. При этом он отметил, что около 20 процентов людей, которые занимают койки — это пациенты с легкой степенью тяжести заболевания, которые могут лечиться и дома.