Рост числа пациентов с коронавирусом в России назвали сложной ситуацией

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев назвал сложной ситуацию с ростом числа пациентов с коронавирусом в стране. Его слова передает ТАСС.

«Ситуация сложная действительно, у нас есть рост», — констатировал Авдеев. Он обратил внимание на ежедневное увеличение пациентов с инфекцией, особенно в Москве.

При этом специалист отметил, что после весенней вспышки вируса осталась определенная база госпиталей с койками и оборудованием, а также есть медицинские работники. «Поэтому будем надеться, что нам вполне хватит тех резервов, которые у нас сегодня есть для борьбы с коронавирусом», — заключил он.

Ранее об осложнении ситуации с коронавирусом в России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост новых случаев заражения коронавирусом наблюдается в 60 российских регионах, уточнила она.