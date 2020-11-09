Российскую больницу решили продать за один рубль

В российском городе Екатеринбурге решили продать объект культурного наследия — заброшенное здание клинической больницы скорой помощи на улице 8 Марта. Начальная цена продажи лота — 1 рубль 20 копеек. Об этом сообщается на сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

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Также к лоту прилагается земельный участок площадью 26,8 тысячи квадратных метров по начальной цене в 62,7 миллиона рублей. Будущий собственник обязан провести реставрационные работы в течение семи лет с даты заключения договора купли-продажи.

Дополнительно для участия в торгах до 2 декабря 2020 года требуется внести задаток в размере 12,5 миллиона рублей. Сам аукцион состоится 8 декабря.

Летом этого года, как пишет URA.RU, уральские меценаты Игорь Алтушкин и Андрей Козицын предлагали местным властям свою помощь в реконструкции больницы. По предварительной оценке, превращение заброшенного здания в современный медицинский центр может стоить около 2,5 миллиарда рублей. Первый транш, около 400 миллионов рублей, предприниматели готовы направить из собственных средств.

По информации СМИ, на объект также претендовал «Атомстройкомплекс», который планировал восстановить больницу и разместить там апартаменты. Однако руководство региона тогда предпочло сотрудничать с меценатами.

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