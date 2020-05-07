Мужчина не смог продать свой особняк и решил разыграть его в лотерею

Британец Дэниел Твенефор около восьми месяцев пытался продать свой особняк в южном Лондоне, но не смог: из-за эпидемии коронавируса упали продажи недвижимости. Тогда мужчина решил поступить по-другому, пишет Metro.

Он запустил продажу 200 тысяч лотерейных билетов стоимостью по два фунта стерлингов каждый (183 рубля), чтобы компенсировать все свои расходы. Твенефор пообещал, что если билеты раскупят, то он пожертвует часть денег медикам и в благотворительную организацию, помогающую молодым людям в трудной жизненной ситуации.

Свой дом британец приобрел в начале 2019 года после свадьбы, однако потом захотел переехать с супругой в более тихое место. Изначально строение находилось в плохом состоянии, поэтому в его ремонт были вложены немалые средства. В итоге Дэниел продавал недвижимость за 400 тысяч фунтов стерлингов (37 миллионов рублей). Внутри есть три спальни, гостиная и кухня-столовая, ведущая в сад.

Жеребьевка состоится 31 мая 2020 года в присутствии адвоката. Счастливчик получит в собственность дом, за который даже не нужно платить гербовые и прочие юридические сборы.

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